Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом указывается в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – отмечается в сообщении.

Причины остановки не сообщаются.

Позже стало известно, что движение автотранспорта восстановили.

Киев совершили атаку по Крымскому мосту в ночь на 17 июля. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было заведено уголовное дело о теракте.

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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