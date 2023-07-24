Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Железнодорожное движение возобновлено в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что движение поездов приостанавливали в целях безопасности.

Утром 24 июля сообщалось, что два пассажирских поезда, которые следуют по маршрутам Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь, задерживаются из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма. Позже стало известно, что число задержанных поездов достигло пяти.

Сергей Аксенов рассказал, что в ночь на 24 июля в небе над Крымом были сбиты вражеские беспилотники. В Джанкойском районе оказался поврежден склад с боеприпасами, в Кировском районе – частный жилой дом. Специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий ЧП.

Было принято решение об эвакуации жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от Джанкойского района Крыма. Граждан отправят в пункты временного размещения (ПВР), уточнил глава республики. По его словам, обошлось без пострадавших.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки Киева атаковать 17 беспилотниками объекты на территории Крыма. В оборонном ведомстве рассказали, что 14 БПЛА были подавлены средствами РЭБ, а еще три беспилотника были устранены силами противовоздушной обороны.



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