Мэр Одессы назвал удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ночные удары по Одессе стали самыми масштабными с начала спецоперации, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своих соцсетях.

"Одна из самых ужасных ночей", – цитирует его РИА Новости.

Утром сообщалось, что в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области были повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки, а также промышленный объект и два склада в Одесском районе.

Кроме того, стало известно, что в Киевской области Украины произошли взрывы. По информации СМИ, в регионе работают системы противовоздушной обороны.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты