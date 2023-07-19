В Киевской области прозвучало несколько взрывов – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы произошли в Киевской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

По информации СМИ, в регионе работают системы противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.

Также сообщается о повторной серии взрывов в Одессе и неподалеку от порта Черноморска Одесской области.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах, которые произошли в Одессе и Днепропетровской области Украины. Кроме того, были зафиксированы звуки взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты