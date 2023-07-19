03:07Происшествия
В Киевской области прозвучало несколько взрывов – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы произошли в Киевской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
По информации СМИ, в регионе работают системы противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.
Также сообщается о повторной серии взрывов в Одессе и неподалеку от порта Черноморска Одесской области.
Ранее сообщалось о нескольких взрывах, которые произошли в Одессе и Днепропетровской области Украины. Кроме того, были зафиксированы звуки взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.
ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты
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