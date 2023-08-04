Песков переадресовал в МО РФ вопрос о последствиях атаки дронов в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о последствиях атаки морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске.

"Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", – указал пресс-секретарь президента РФ.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ночью предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки разрушения и пострадавшие отсутствуют. Он отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.

В "Транснефти" также отметили, что работы в НМТП после украинской атаки возобновлены, повреждения инфраструктуры отсутствуют.

МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск