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Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку украинского дрона по танкеру "Сиг" в Керченском проливе и заявил, что в ответ необходимо нанести удары по Западной Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу", – подчеркнул политик.

Медведев отметил, что для создания экологической катастрофы в Черном море Киев должен получить ее по той западной части, которую скоро возьмет Польша.

"Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке", – заключил он.

Ранее российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате после украинского дрона. Экипаж не пострадал. Угрозы затопления судна нет, поскольку вода уже перестала поступать. Повреждение обнаружили в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Разлива топлива в акватории нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 4 августа ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки разрушения и пострадавшие отсутствуют.

МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск