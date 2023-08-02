Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать беспилотным катером корабль ВМФ РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Черноморского флота

В ночь на среду, 2 августа, Киев попытался атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота РФ, который сопровождал гражданский транспорт в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен", – отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

До этого киевский режим также осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 километрах от Севастополя. Катера были ликвидированы огнем из вооружения кораблей РФ.

Позже украинские военные вновь попытались с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Корабли ВМФ РФ, сопровождавшие морской транспорт, отразили атаку украинских катеров.

Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Уточнялось, что был задержан завербованный военнослужащий ВМФ. У него изъяли две самодельные бомбы, их мощность составляет килограмм в тротиловом эквиваленте.

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