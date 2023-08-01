Киев пытался атаковать российские гражданские суда в Черном море – Минобороны РФ

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Ночью украинские военные попытались с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, корабли ВМФ РФ, сопровождавшие морской транспорт, отразили атаку украинских катеров. Все они были своевременно обнаружены и уничтожены.

До этого сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Уточнялось, что был задержан завербованный военнослужащий ВМФ. У него изъяли две самодельные бомбы, их мощность составляет килограмм в тротиловом эквиваленте.

Также ранее украинские боевики предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота "Сергей Котов", который выполнял задачи в районе Севастополя. Минобороны РФ отметило, что оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 1 000 и 800 метров. Пострадавших в результате атаки нет.

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