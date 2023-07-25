11:00Политика
Украинская армия попыталась атаковать корабль ЧФ "Сергей Котов" в районе Севастополя
Фото: flot.com
Украинские боевики предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота "Сергей Котов", который выполнял задачи в районе Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 километров юго-западнее Севастополя)", – говорится в уведомлении.
По данным ведомства, оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 1 000 и 800 метров. Пострадавших в результате атаки нет.
Уточняется, что корабль "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач.
В июне ВСУ попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, который охранял газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Атака велась с помощью шести морских быстроходных катеров.
В оборонном ведомстве уточнили, что судно, обеспечивающее безопасность газопроводов, не пострадало и продолжает выполнять свою функцию.
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