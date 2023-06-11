ВСУ попытались атаковать корабль РФ, охранявший газопроводы в Черном море

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Украинские силы попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, который отвечает за безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Об этом российское министерство обороны рассказывает в своем официальном телеграм-канале.

В воскресенье, 11 июня, около 01:30 ВСУ отправили шесть морских быстроходных катеров для атаки на российский корабль.

"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве уточнили, что судно, обеспечивающее безопасность газопроводов, продолжает выполнять свою функцию.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ.

Инцидент произошел в 140 километрах к северо-восточной части Босфора. По информации ведомства, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что морские дроны, атаковавшие корабль "Иван Хурс", были произведены на Западе. Эксперт обратил внимание, что их внешний вид не соответствует профилю украинских дронов типа "Микола".



МО РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотников в районе Босфора