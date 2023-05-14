Военно-морские базы в Крыму дают РФ преимущество перед НАТО в Черном море – СМИ

Фото: телеграм-канал "Черноморский Флот"

Военно-морские базы в Крыму предоставляют России превосходство в Черном море. В связи с этим НАТО продолжает усиливать свое присутствие в регионе, сообщает издание Spectator.

"Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать", – подчеркивает автор материала.

Он считает, что Крым является платформой для ударов РФ и целью для ответных атак Украины. Поэтому альянс совершает провокации рядом с российской границей. Он хочет оспорить превосходство РФ в этих водах, указывается в материале.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Президент также сообщил об уверенности в успешности продвижения Вооруженных сил Украины при наступлении на полуостров.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что личный состав и военную технику ВСУ необходимо полностью уничтожить, а также следует разгромить Киев и его главные фигуры. Он назвал заявление главы Украины истерическим манифестом для консолидации нацистской элиты.

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