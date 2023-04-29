Медведев призвал уничтожить ВСУ при контрнаступлении Киева

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Личный состав и военную технику Вооруженных сил Украины необходимо полностью уничтожить, а также следует разгромить Киев и его главные фигуры. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о контрнаступлении на Крым.

Он назвал заявление главы Украины истерическим манифестом для консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа ВСУ и новой поддержки со стороны других стран.

"Ответ на него может быть только таким: осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности", – указал политик в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, в ином случае слова Зеленского окажутся реальностью, а конфликт будет затягиваться.

Ранее Зеленский заявил о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Президент также сообщил об уверенности в успешности продвижения ВСУ при наступлении на полуостров. Ситуация между РФ и Украиной может растянуться на долгие годы, добавил он.

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