В Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Поздно вечером 18 августа украинские войска осуществили безуспешную попытку атаковать корабли Черноморского флота РФ при помощи морского безэкипажного катера. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что корабли выполняют задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах к юго-западу от Севастополя.

Безэкипажный катер противника был уничтожен огнем бортового вооружения сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков". В данный момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск.

По данным ведомства, при ударе ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности морского базирования. Цель удара была достигнута.