Путин исключил "обвальный" сценарий для российской экономики

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Россия не столкнется со сценарием, при котором экономика страны достигнет обвала. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Российский лидер пояснил, что, несмотря на кризис в мировой экономике и наличие сопровождающего ее фактора экономики, общий ВВП государств Евразийского экономического союза за 2022 год сократился на 1,6%. Однако это мало соответствует предсказаниям зарубежных аналитиков, отметил Путин.

"Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет", – цитирует президента ТАСС.

Ранее экономист Александр Дудчак сообщил, что сейчас в России нет причин для роста инфляции. По его словам, власти страны сделали все возможно для удержания показателя на допустимом уровне. В частности, правительство открыло рынок для насыщения его товарами.

