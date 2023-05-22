Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций

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Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По указу президента, российские юрлица, у которых есть обязательства, связанные с еврооблигациями, должны обеспечить их исполнение перед держателями еврооблигаций, права которых учитывают российские депозитарии.

Участники рынка, разместившие облигации, могут размещать дополнительные выпуски неограниченное количество раз, но объем выпуска должен быть равен объему выпуска европейских бумаг, обязательства по которым не исполнены.

Ранее сообщалось, что выпущенные в 2021 году "зеленые" облигации на 70 миллиардов рублей позволили привлечь новых инвесторов и ресурсы для экологических проектов города. Так, было закуплено 400 новых электробусов, достроены 12 станций Большой кольцевой линии метро.