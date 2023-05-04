Собянин рассказал о планах возрождения трамвайного транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одним из важнейших элементов городской транспортной среды является трамвай, который ежедневно перевозит около 600 тысяч пассажиров. Перед Москвой появилась задача по обновлению трамвайного парка. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

"Через год, в апреле 2024 года, московскому трамваю исполнится 125 лет", – напомнил он.

Как отметил Собянин, трамвай является одним из экологичных видов транспорта, а по вместимости и эффективности ему нет равных, за исключением метро. Один вагон "Витязь-Москва", состоящий из трех секций, способен заменить до 200 автомобилей.

"Трамвай уместен везде. Он одинаково хорош для небольших исторических улочек и широких проспектов. Трамвайные пути могут проходить через парк, и это не создаст никаких проблем для экологии леса", – отметил он.

В городе можно было увидеть модели трамваев, которые были разработаны по технологиям середины XX века, внутри него находились высокие ступени и турникеты, напомнил Собянин.

"Лично я никогда не разделял пессимизма по поводу перспектив трамвайного движения. Более того, возрождение московского трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы правительства Москвы", – написал мэр.

Он подчеркнул, что все в этой сфере подлежало изменениям, за исключением уже имеющихся трамвайных маршрутов. Именно по этой причине была поставлена задача по обновлению трамвайного парка.

"Выбор модели трамвая – огромная ответственность. Ты принимаешь решение, которое определит облик транспортной системы да и всего города на ближайшие десятилетия", – объяснил Собянин.

По его словам, немаловажным в обновлении стал и экономический аспект, так как закупка нового транспорта позволяет создать новые рабочие места в столице и помогает в развитии транспортного машиностроения.

Все это, как отмечает Собянин, привело к появлению на улицах Москвы трехсекционного трамвая "Витязь-Москва" – это отечественная разработка от компании – производителя электрического транспорта "ПК Транспортные системы".

Трамваи следуют по маршрутам плавно и почти не шумят, внутри них просторный салон, транспорт оснащен климат-контролем и разъемами для зарядки гаджетов. Также внутри него находятся площадки для пассажиров в инвалидных креслах и мам с колясками, рассказал градоначальник.

В вагонах, которые были поставлены столице за последние года, присутствуют крепления для велосипедов, подсветка, которая предупреждает о закрытии дверей.

Также в столице появились низкопольные односекционные трамваи, которые следуют на менее востребованных маршрутах.

"Уверен, что нашим внукам в этих трамваях будет так же комфортно, как и нынешнему поколению москвичей. В первые месяцы эксплуатации многие пассажиры даже пропускали на остановках старые трамваи и предпочитали дождаться новинку – "Витязя-Москву", – рассказал Собянин.

По его словам, за последние 6 лет Москва приобрела более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства, а в ближайшее время столица закупит еще 150 односекционных вагонов.

Мэр напомнил, что в новых трамваях действует бестурникетная система, которая позволяет гражданам экономить до 25 минут времени в пути.

Второй важнейшей задачей, которая встала перед столицей, Собянин назвал обособление путей. Он отметил, что на некоторых улицах города отделить трамвайные пути от дорог для автомобилей сложно, но если подобная возможность появляется, то пути обособляют.

"Сегодня порядка 70% линий обособлены от дорожного движения, к концу этого года их доля увеличится до 80%", – сказал мэр.

Безопасность и комфорт для пассажиров были обеспечены при помощи приподнятых посадочных платформ, они расположены на одном уровне с полом транспорта. По словам Собянина, в Москве было построено более 370 подобных платформ.

Остановки, как и трамваи, также оборудуются разъемами с зарядками, цифровыми табло и экранами.

Мэр отметил, что за последние годы были возвращены маршруты, следующие к Белорусскому и Павелецкому вокзалам. В феврале этого года транспорт вернули на Авиамоторную, Солдатскую улицы и Госпитальный Вал.

Также были открыты новые маршруты от метро "Бульвар Рокоссовского" до Курского вокзала и от метро "Сокольники" до Пролетарской, Дубровки и Угрешской, сообщил Собянин.

"И, в общем, уже не удивительно, что московский трамвай стал не только любимым видом транспорта миллионов пассажиров, но и новой достопримечательностью столицы", – сказал он.

Собянин напомнил, что с 2014 года в Москве ежегодно проводится парад, участие в котором принимают разные поколения трамваев. Москвичи и гости столицы приходят на мероприятие и изучают транспорт, который выходил на улицы столицы.

В мае будут организованы регулярные экскурсии на ретротрамвае "Татра Т2". Пассажиры будут не только изучать столичные виды, но и в ходе экскурсии смогут узнать больше об истории города и трамвая. Собянин сообщил, что экскурсионный маршрут будет проходить от Волочаевской улицы до метро "Чистые пруды".

"У московского трамвая славное прошлое и прекрасное будущее. Без него просто невозможно представить себе нашу Москву", – резюмировал он.

Ранее Собянин рассказал, что за последние несколько лет в столице были построены новые и реконструированы существующие автовокзалы, благодаря чему они стали удобными транспортными хабами. Он отметил, что сегодня на всех автовокзалах города есть комфортные зоны ожидания, различные кафе, зоны для мам и детей и многое другое.



"Жизнь в большом городе": московский транспорт