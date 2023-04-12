Москва внедрит электронные путевые листы для водителей наземного городского транспорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосгортранс перейдет на электронные путевые листы (ЭПЛ) для водителей наземного городского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что ежедневно в парках Мосгортранса формируется около 7,5 тысячи бумажных листов. В связи с этим правительство РФ приняло решение о переводе путевых листов в электронный формат.

Ликсутов сказал, что путевые листы будут загружаться в единую систему, доступ к которой смогут получить Госавтоинспекция, Ространснадзор и Федеральная налоговая служба.

Водители будут тратить намного меньше времени, так как бумажные листы приходилось заполнять вручную. Теперь сотрудники транспорта смогут получить документ в приложении, а с уходом от бумажных носителей снизится негативная нагрузка на экологию, отметил заммэра.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем только самые современные технологии для городского транспорта. Мосгортранс начинает тестировать электронные путевые листы для водителей. Перевод документооборота в онлайн поможет ускорить выход водителей на маршруты и повысить эффективность работы автобусов и электробусов. Кроме того, отказ от бумаги снизит вредное влияние на окружающую среду. В тестировании примут участие около 400 водителей Мосгортранса. После успешных испытаний планируем внедрить систему на всем предприятии уже в этом году", – рассказал Ликсутов.

Ранее Собянин сообщал, что в приложении "Московский транспорт" число регистраций достигло 1,2 миллиона человек. В приложении объединена вся система городского транспорта столицы, отметил он. Также оно помогает вызвать такси, забронировать каршеринг, построить маршрут движения и многое другое.



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