Аналитик объяснил поручение Путина о лимите на покупку валюты

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Поручение Владимира Путина правительству и Центробанку установить ежемесячный лимит на 1 миллиард долларов на покупку валюты в России призвано ограничить отток средств из страны. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главного экономиста по стране Александра Исакова.

"Цель поручения состоит в том, чтобы снизить давление на рубль и, соответственно, сдерживать инфляцию. Без такого ограничения Банку России пришлось бы противодействовать давлению на курс путем повышением ставок, что дало бы нежелательные эффекты в экономике", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что такие меры были также приняты в Южно-Африканской Республике, где ввели ограничения, которые обязывают нерезидентов приобретать валюту по нерыночному курсу.

22 мая Путин поручил до 1 июня установить лимит в 1 миллиард долларов на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета. Речь идет о сделках, которые совершаются с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Центробанка или Минфина России.

Кроме того, Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Участники рынка, разместившие облигации, могут размещать дополнительные выпуски неограниченное количество раз, уточнялось в сообщении.