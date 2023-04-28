Набиуллина заявила, что речи об ослаблении или ужесточении валютных ограничений не идет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Речи об ослаблении или ужесточении валютных ограничений в настоящее время не идет, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается валютных ограничений и их тюнинга, речь не идет выраженно об ослаблении или ужесточении. Речь идет прежде всего о тюнинге валютных ограничений для юридических лиц", – передает ТАСС ее слова.

Глава Банка России рассказала об обращениях, которые поступают от разных организаций. Они сообщают об особенностях, которые встречаются при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Эти условия будут учитываться при уточнении валютных ограничений, подчеркнула Набиуллина.

Нельзя, чтобы внешнеэкономическая деятельность осложнялась на фоне валютных ограничений, добавила она. Председатель ЦБ еще раз сделала акцент на том, что это касается юридических лиц.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что Банк России и Минфин могут ввести ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке для совершения сделок, в рамках которых происходит покупка зарубежного бизнеса у компаний, покидающих страну.

Компании не смогут продать активы дороже чем 50% от рыночной оценки, подчеркнул эксперт. От упомянутых 50% еще 10% зарубежные компании должны заплатить в бюджет, а все средства они получат в рублях, которые смогут обменять на необходимую им валюту и вывести за границу.



Глава ЦБ сообщила о нецелесообразности внесения изменений в валютные ограничения