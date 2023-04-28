ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

"Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий", – говорится в сообщении.

Также в Центробанке снизили прогноз по инфляции в 2023 году до 4,5–6,5% с 5–7%. При этом ожидается, что годовая инфляция ускорится во втором полугодии этого года.

Кроме того, улучшен прогноз по динамике ВВП. Так, по данным ЦБ, ожидается его рост в диапазоне 0,5–2% вместо спада или роста на уровне 1%.

Банк России также сообщил о росте ипотечного кредитования с 12–16% до 13–17% в России по итогам 2023 года. При этом в 2024 и 2025 годах темпы роста составят 10–15%.

"Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий", – добавили в регуляторе.

В ЦБ РФ добавили, что потребительский спрос в России продолжает восстанавливаться, однако пока остается умеренным.

В марте глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в этом году превалирует.

По ее словам, риски все еще смещены в сторону проинфляционных.



Глава ЦБ сообщила о нецелесообразности внесения изменений в валютные ограничения