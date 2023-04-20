Набиуллина рассказала об опасности неконтролируемой инфляции

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о важности долгосрочного планирования денежной политики для избежания катастрофических последствий инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас на примере крупнейших экономик можно видеть, что пропущенный момент в борьбе с инфляцией дорого стоит потом. Денежно-кредитная политика должна быть направлена на будущее, в полном объеме учитывать баланс будущих рисков для ценовой стабильности", – рассказала глава ЦБ.

Показатель годовой инфляции в России опустился в марте до 3,5%. Снижение уровня инфляции ожидается и в апреле. Однако, как отмечает Набиуллина, месячный прирост цен сейчас составляет около 4%.

Глава ЦБ заметила высокий уровень инфляционных ожиданий у граждан и бизнеса. Сейчас он выше, чем был в 2018–2019 годах, когда показатель инфляции находился вблизи 4%. К тому же сложными остаются внешние условия.

"Чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились", – констатировала Набиуллина.

Она объяснила, что высокая процентная ставка по кредитам больше обусловлена ожиданием будущей инфляции, чем ключевой ставкой. Поэтому в периоды ожидания низкого уровня инфляции ставки по кредитам уменьшаются.

"Мы это видим по собственному опыту, и это опыт большинства стран. Большинство стран в мире – и дружественных, и не дружественных – используют точно такой режим таргетирования инфляции как наиболее эффективный, чтобы контролировать инфляцию и обеспечить ее предсказуемо низкой", – заключила Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина назвала причины ослабления рубля. Глава ЦБ указала на сокращение экспорта и снижение цен на нефть.

Она добавила, что Центробанк России выступает против административного определения курса рубля. Набиуллина объяснила это тем, что такая политика может привести к резким девальвациям и финансовым кризисам.