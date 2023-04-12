Набиуллина назвала причины ослабления рубля

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Ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Ее цитирует РИА Новости.

По словам главы ЦБ, недавний рост цен на нефть отразится на курсе только в следующие периоды, так как сейчас продается выручка от тех периодов, когда цены на нефть были снижены.

Набиуллина добавила, что попытка управлять курсом рубля приводит к резким девальвациям и финансовым кризисам. Она подчеркнула, что ЦБ выступает за более стабильный валютный рынок, однако не за административное определение курса, поскольку так курс может оторваться от экономических реалий.

Также стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции, добавила Набиуллина. Она пояснила, что чем ниже инфляция, тем более стабилен валютный курс.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил, что падение курса рубля произошло из-за проседания выручки от экспорта в начале 2023 года. По его словам, в дальнейшем динамика может улучшиться и стать "более гладкой".



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