Экс-министр финансов РФ Задорнов заявил о первом за 15 лет кризисе мировой экономики

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Мировая экономика впервые с 2008 года находится в кризисе. Об этом сообщил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

"Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным", – цитирует экономиста РИА Новости.

По словам Задорнова, ситуацию в мировой экономике стали оценивать иначе в начале марта на фоне падения банков США и Европы. Тогда, уточнил он, стало понятно, что длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость обесцениваются.

Задорнов добавил, что за период с 2008 года накопились огромные дисбалансы. Сам кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики.

Ранее стало известно, что Россия заняла 50-е место по уровню инфляции среди мировых стран с годовым значением 10,99%. Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%). В Омане показатель стал самым низким и достиг 1,9%.



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