Золотовалютные резервы Украины превысили 30 млрд долларов

Фото: 123RF/alfexe

Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко.

"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет – они превышают 30 млрд долларов", – приводит его слова ТАСС.

По словам Устенко, подобного объема средств будет достаточно для покрытия импорта на Украину более чем за 5 месяцев.

До этого Национальный банк Украины предполагал, что благодаря поддержке западных стран к концу 2023 года международные резервы государства могут достичь около 27 миллиардов долларов.

Ранее выяснилось, что Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов в 2022 году. РФ завершила год на четвертом месте с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов.

Первое место в 17-й раз досталось Китаю. Золотовалютные резервы КНР составили 3,31 триллиона долларов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!