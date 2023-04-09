09:09Экономика
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 млрд долларов
Фото: 123RF/alfexe
Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко.
"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет – они превышают 30 млрд долларов", – приводит его слова ТАСС.
По словам Устенко, подобного объема средств будет достаточно для покрытия импорта на Украину более чем за 5 месяцев.
До этого Национальный банк Украины предполагал, что благодаря поддержке западных стран к концу 2023 года международные резервы государства могут достичь около 27 миллиардов долларов.
Ранее выяснилось, что Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов в 2022 году. РФ завершила год на четвертом месте с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов.
Первое место в 17-й раз досталось Китаю. Золотовалютные резервы КНР составили 3,31 триллиона долларов.
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