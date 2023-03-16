Путин сообщил о вынужденных мерах по ограничению вывода дивидендов на Запад

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российской стороне приходится принимать меры, направленные для ограничения вывода дивидендов в западные государства. Это является ответом на арест активов РФ, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства подчеркнул, что данные решения продиктованы защитой интересов россиян и бизнеса в РФ. Он отметил, что в случае, если в отношении российского предпринимательства, активов и золото-валютных резервов используются незаконные методики, то со стороны РФ следуют адекватные действия.

Речь идет как раз о выплате дивидендов и отправлением их на счета "С", невозможностью вывода их за границу, добавил президент. Путин выразил понимание того, что это может ограничивать возможности добросовестных партнеров, которые работают в России. По его словам, власти могут скорректировать действия по данному вопросу.

"Мы не должны уподобляться тем людям, которые принимают неверные решения на треке сотрудничества с Россией в ущерб своему собственному бизнесу", – цитирует Путина ТАСС.

Вместе с этим глава государства поделился, что знает о намерении многих компаний Запада вернуться на рынок РФ.

Ранее Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что мировые бренды несут значительные убытки из-за ухода с российского рынка. По мнению президента, компании покидают РФ из-за давления своих правительств. При этом он отметил, что в РФ следует создать условия для того, чтобы российские товары стали предметом национальной гордости.

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