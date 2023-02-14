Экономист объяснил, почему в текущей ситуации лучше инвестировать в золото

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Инвестиции в золото являются лучшим вариантом, поскольку в ближайшее время его стоимость за одну унцию может достигнуть 2 300 долларов. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

Специалист объяснил, что процессы, произошедшие в период с сентября по октябрь 2022 года, связанные с повышением стоимости одной унции золота, продолжают протекать и сейчас. Стоимость металла выросла до 1 850 долларов за унцию.

"Это довольно неплохой рост. На мой взгляд, те факторы, которые действовали, продолжают действовать дальше. Мой прогноз, что в этом году мы вполне можем увидеть и 2 100 и даже, может быть, 2 300 (долларов за унцию. – Прим. ред.)", – сообщил Коган.

Эксперт посоветовал инвестировать в акции золотодобывающих российских и мировых производителей, нежели приобретать слитки металла или бумаги.

Ранее выяснилось, что Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов в 2022 году. РФ завершила год на четвертом месте с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов.

Первое место в 17-й раз досталось Китаю. Золотовалютные резервы КНР составили 3,31 триллиона долларов.



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