Аналитик оценил рост золотовалютных резервов России

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Рост золотовалютных резервов РФ свидетельствует о не самой плохой экономической ситуации в стране. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"То, что мы нарастили золотовалютные резервы, значит, что у нас в экономике все не так уж плохо. Но золотовалютный резерв – это не более чем страховочный фонд для того, чтобы использовать его в каких-то будущих возможных катаклизмах", – сообщил финансист.

Беляев пояснил, что золотовалютные резервы накапливаются для поддержания отечественной валюты в случае проблем.

Во время кризисной ситуации, объяснил аналитик, за золото можно будет приобрети зерно, хлеб и другие товары. Однако богатым странам валюта может не понадобиться из-за наличия собственных больших накоплений. Бедные государства попросту не смогут купить золото. Поэтому в подобных условиях процесс купли-продажи может не состояться.

В связи с этим бесконечное накопление золота нельзя считать панацеей от всех неурядиц, заявил Беляев.

Ранее выяснилось, что Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов в 2022 году. РФ завершила год на четвертом месте с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов.

Первое место в 17-й раз досталось Китаю. Золотовалютные резервы КНР составили 3,31 триллиона долларов.



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