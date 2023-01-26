Экономист призвал россиян не делать запасы наличных денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владислав Гинько посоветовал россиянам не запасаться наличными деньгами, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению экономиста, это неудобно, небезопасно и не приносит дохода. Кроме того, роль играют психологические факторы, подчеркнул Гинько. Он пояснил, что деньги в наличной форме тратятся быстрее, чем если они лежат на счету в банке или даже на карточке.

"Ну такое свойство человеческой психологии. Совершается больше импульсивных покупок. А так, нужно идти, снять деньги со счета в банке. Там бывает электронная очередь, нужен чек. Я имею в виду депозит в банке. Если деньги на карте, то там тоже нужно взять банковскую карточку, ввести пин-код и так далее", – объяснил эксперт.

Также он отметил, что наличными деньгами могут воспользоваться родственники и близкие, что также повлияет на скорость их исчезновения.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минфин РФ планирует исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния. В юанях можно инвестировать до 80%, в золото – до 40%. При этом доли могут варьироваться: например, 70% займут юани, 30% – драгоценный металл.



Эксперты оценили перспективы рубля в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!