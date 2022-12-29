Экономист назвал максимальный предел для курса доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 предположил, что максимальное значение, которого может достичь курс доллара, – 80 рублей.

В последнее время наблюдается рост американской валюты. В частности, по итогам торгов на Мосбирже 28 декабря курс доллара поднялся до 72,19 рубля. Рост показала и европейская валюта. Курс евро в этот день поднялся до 76,4 рубля.

По словам Остапковича, рост курса доллара и евро может быть связан с увеличением импорта. "Снижение цен на нефтяные ресурсы, которое недавно началось, тоже повлияло. У нас относительная зависимость от цен на нефть, и, естественно, доллар укрепляется в таких случаях, а рубль падает", – уточнил экономист.

По словам эксперта, не исключено, что максимальным значением, которого может достичь доллар, станет курс в 80 рублей.





Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 80 рублей – это верхняя граница, куда может уйти доллар. Потому что если он подойдет к 80, то Центробанк и Минфин примут меры для того, чтобы рубль дальше не падал.

"У Центробанка и Минфина есть большое количество инструментов, чтобы влиять на курс доллара. Поэтому максимально возможное значение – 80 рублей за доллар. Но это абсолютно не беда. Это восстановление тех значений, которые были до 24 февраля. Эти значения устраивают и экономических агентов, и бюджет, и в принципе никакого особого удара не наносят населению", – заключил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал не вкладываться в валюту недружественных стран в 2023 году. По словам специалиста, из-за низкой ликвидности она не представляет интереса. Покупать ее стоит лишь в случае необходимости, например при поездке за рубеж, считает он.



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