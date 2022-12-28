Курс доллара по итогам торгов поднялся до 72,19 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,79 рубля, до 72,19 рубля.

Китайский юань подорожал на 27 копеек, до 10,25 рубля. Евро поднялся в цене на 1,4 рубля, до 76,4 рубля.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин рассказал, что одним из факторов роста доллара может являться информация о намерениях Центробанка смягчить валютное регулирование.

Он также не исключил, что в ближайшее время доллар зафиксируется на отметке 62–75 рублей, что является оптимальным показателем для экономики, потребителей и бизнеса.

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