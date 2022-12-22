Аналитик объяснил рост курса доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост курса доллара выше 72 рублей произошел не из-за того, что импортеры начали демонстрировать спрос на него. Такое мнение в беседе с RT высказал начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

"Очевидно, что это произошло не за счет того, что вдруг импортеры начали предъявлять спрос на доллар. Ходят слухи, что есть некое неформальное соглашение о том, что нефтяники и экспортеры не продают валюту дешевле 70", – сказал он.

Второй причиной роста доллара, по мнению аналитика, может являться информация о намерениях Центробанка смягчить валютное регулирование.

Шеин также отметил, что прогнозировать дальнейшее движение валюты сложно. При этом он не исключил, что в ближайшее время доллар зафиксируется на отметке 62–75 рублей, что является оптимальным показателем для экономики, потребителей и бизнеса.

В четверг, 22 декабря, курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля. Стоимость доллара в 72,1 рубля была зафиксирована впервые с 29 апреля.



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