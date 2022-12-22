Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 08:30 по московскому времени курс доллара прибавил 1,43%, достигнув отметки в 72,01 рубля. Уже к 08:37 валюта США ускорила рост до 1,56%, торгуясь на показателе 72,1 рубля. В это же время евро вырос до 76,85 рубля.

Ранее американская валюта остановилась на показателе 71 рубля.

Между тем финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что укрепление курса доллара к российской национальной валюте связано с преодолением кризисных ситуаций в экономической составляющей США.

Однако укрепление американской валюты не носит фундаментальный характер, считает он. Это связано с тем, что в основе доллара спрятан ажиотажно-спекулятивный фактор.

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