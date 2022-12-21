Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый третий россиянин считает рациональным забрать деньги из банка, нежели там их хранить, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Согласно результатам, уменьшился процент россиян, считающих, что лучше забирать деньги из банка. В 2021 году показатель составлял – 41%, в 2022 году – 46%.

"За два года показатель сократился на 11 процентных пунктов, по-видимому, вследствие стабилизации инвестиционных стратегий после пандемии", – отметили в сообщении.

На сайте социологического института сообщили, что в текущем году доверить свои сбережения банку готовы 34%, в 2021 году – 35%, в 2020 году – 33%. Кроме этого, большинство россиян – 64% – выбрали хранение сбережений в российских рублях. Доллары выбрали 8%, а евро – всего 3%. Однако больше внимания россиян привлек китайский юань. Его назвали в соцопросе 10% респондентов.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали оптимальную сумму накоплений в 2023 году. Мужская часть населения планирует накопить порядка 428 900 рублей, а женская – 315 100 рублей.

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