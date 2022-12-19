Россияне выбрали оптимальную сумму накоплений в 2023 году

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Жители России за следующий год хотели бы накопить около 370 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервисы "Работа.ру" и "СберСтрахование".

Аналитики выяснили, что мужская часть населения планирует накопить порядка 428 900 рублей, а женская – 315 100 рублей. Между тем для реализации своих целей по откладыванию средств жители РФ рассчитывают зарабатывать в среднем 112 000 рублей в месяц.

Однако между мужчинами и женщинами вновь просматривается разрыв в ожиданиях. Первые хотят получать 135 300 рублей, а вторые – 92 700 рублей.

Самые большие зарплаты назвали представители сфер IT и телекома – они выбрали сумму в 175 300 рублей в месяц. Следом за ними расположились специалисты строительства (155 800 рублей), юриспруденции (125 900 рублей), бьюти-индустрии (125 000 рублей) и маркетинга (116 000 рублей).

Аналитики изучили ответы более 5 тысяч человек из всех регионов государства.

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