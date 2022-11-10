Аналитик рассказал, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"

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Начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий рассказал, как укладываться бюджет и перестать жить "от зарплаты до зарплаты". Об этом сообщает агентство "Прайм".

По его словам, в первую очередь необходимо снизить расходы.

"Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов. Снизьте расходы на газ и электроэнергию. Откажитесь от импульсивных покупок", – рассказал аналитик.

Осадчий отметил, что также покупки лучше осуществлять с помощью карты банков, которые предлагают наиболее выгодные условия по кешбэку и начисляют проценты на остаток.

Также он посоветовал сэкономить на жилье, переехав в район подешевле. По его словам, в некоторых случаях стоит сдавать престижную квартиру дорого, а самому – снимать что-то экономичнее.

"Ни в коем случае не берите микрозаймы. Реструктурируйте свои долги, рефинансируйте их на более выгодных условиях", – отметил он.

Он также добавил, что отказ от вредных привычек также улучшит финансовую ситуацию и снизит расходы на медицину.

Ранее финансовый консультант сервиса доставки "Прием" Анастасия Макарова рассказала о способах сэкономить на продуктах. Он отметила, что для удачной экономии на продуктах в первую очередь следует обратить внимание на сезонные овощи и фрукты.

По ее словам, сейчас это грибы, брокколи, свекла, клюква, хурма и гранат. В ближайший месяц такие продукты будут стоить гораздо дешевле, чем в любой другой период. Выбор сезонных товаров поможет не только сэкономить, но и сохранить свой рацион здоровым, без потери важных витаминов и микроэлементов.

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