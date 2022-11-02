Россиянам рассказали о способах сэкономить на продуктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для удачной экономии на продуктах в первую очередь следует обратить внимание на сезонные овощи и фрукты, сообщает Life.ru со ссылкой на финансового консультанта сервиса доставки "Прием" Анастасию Макарову.

Сейчас это грибы, брокколи, свекла, клюква, хурма и гранат. В ближайший месяц такие продукты будут стоить гораздо дешевле, чем в любой другой период. Выбор сезонных товаров поможет не только сэкономить, но и сохранить свой рацион здоровым, без потери важных витаминов и микроэлементов.

Макарова также порекомендовала заказать продукты длительного хранения на маркетплейсах – макароны, консервы, крупы, приправы и многое другое. По ее словам, подобные товары в этих местах чаще всего намного дешевле. Кроме того, на маркетплейсах можно удачно попасть на различные акции.

Также Макарова посоветовала оценить свою потребительскую корзину и убрать из нее много вредных товаров. По ее мнению, лучше отдать выбор в пользу пищи, способной насытить человека энергией для той или иной деятельности.

"Простая математика: можно съесть полноценный обед, а можно весь день питаться снеками. Экономия в первом случае очевидна", – отметила эксперт.

Последний совет от Макаровой заключается в сервисах питания. Она посоветовала установить или подписаться на них, чтобы проще искать выгодные предложения и вырабатывать правильный рацион.

Ранее Макарова рассказала, что ради экономии не стоит выбирать менее качественные, но дешевые товары. По ее мнению, можно сильно сократить траты, если обращать внимание на нижние полки в магазинах.



"Доктор 24": вредные продукты

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