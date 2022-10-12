Финансист посоветовал отказаться от курения и пересмотреть рацион ради экономии зарплаты

Фото: depositphotos/slavik65

Профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев дал россиянам несколько советов по сохранению средств в период неопределенности. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

Эксперт порекомендовал сформировать максимально гибкий финансовый план, учитывая такие факторы, как инфляция и расходы в непредвиденных обстоятельствах.

"Главное, что имеет смысл сделать, – определить запас прочности в своих личных финансах. Хватает ли доходов, чтобы покрыть обязательства по кредитам, квартплате и тому подобному", – заявил Горячев.

Специалист призвал учесть базовые обязательные расходы и определить необходимый для проживания минимум, а также статьи расходов, от которых при случае можно отказаться. Также уместно проработать свои действия в разных сценариях развития событий.

По словам Алексея Горячева, в условиях экономической неопределенности можно отказаться от некоторых привычек – например, бросить курить или пересмотреть рацион питания. В целом финансист посоветовал творчески подойти к поиску разных вариантов поведения.

Главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк ранее рассказала, сколько необходимо накопить денег, чтобы пережить предполагаемую потерю дохода. По мнению специалиста, сумма должна быть равна расходам семьи за период трех-шести месяцев.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!