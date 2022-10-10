Ученые определили оптимальный режим питания

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Исследователи из американского Университета Бригама Янга установили, что более поздний прием пищи способствует повышению уровня голода, и определили наиболее оптимальный режим питания. Результаты их научного труда опубликованы в журнале Cell Metabolism.

В эксперименте приняли участие 16 добровольцев с избыточной массой тела, которые употребляли одни и те же блюда в разное время суток – первая группа ела в начале дня (в 09:00, 13:00 и 17:00), а вторая на четыре часа позже (в 13:00, 17:00 и 21:00). Испытуемые фиксировали ощущение голода, а также у них замеряли температуру, расход энергии, брали анализы крови и образцы жировой ткани.

Исследование показало, что более поздний прием пищи увеличивает вероятность повышения чувства голода более чем в два раза. Это происходит из-за снижения гормона лептина, который отвечает за ощущение сытости. Кроме того, у испытуемых из второй группы было зафиксировано увеличение массы жира и замедленное сжигание калорий.

Ранее врач-кардиолог Хатуна Минджия назвала продукты, которые стоит добавить в рацион для нормальной работы сердца. По ее словам, употреблять нужно курагу, овсянку и миндаль, а также баклажаны и капусту. Минджия также посоветовала исключить из рациона жареную жирную пищу, сладкое, мучное и алкоголь.

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