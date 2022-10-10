Диетолог назвала самый полезный продукт в холодное время года

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Печень является питательным белковым продуктом, который поможет компенсировать энергозатраты организма на обогрев и защитить иммунную систему в холодное время года, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

"Печень содержит белок, он необходим для выработки белков иммунной системы. Белок долго переваривается и является топливом для организма, которое вырабатывает много энергии. Поэтому долгое время человек будет ощущать тепло", – сказала она.

Также, по словам Соломатиной, печень богата витамином D, который способствует укреплению иммунной системы организма. Она пояснила, что большинство жителей России испытывают его недостаток. Помимо этого, печень содержит витамин A, который обеспечивает обновление кожи и слизистых.

Соломатина посоветовала использовать при приготовлении печени черный перец и имбирь.

"Специи улучшают кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений. Быстрее иммунная система будет реагировать на вирусы. Специи оказывают мощное антиоксидантное действие, укрепляя наши клетки и снимая уровень воспаления", – добавила врач.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, что, согласно среднему значению, здоровому человеку нужно съедать одно яйцо в день и около семи штук в неделю. Вместе с тем специалист рекомендовала ориентироваться на общее самочувствие.

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