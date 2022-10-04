Диетолог назвала опасные сочетания продуктов для пожилых

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Пожилым людям не следует сочетать мясо с картофелем и макаронами, есть все с хлебом и пить молоко с печеньями и булочками. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что с возрастом у людей желудочно-кишечный тракт перестает работать на полную мощность, организму становится труднее переваривать пищу. Поэтому пожилым людям стоит избегать тяжелых сочетаний, например мяса с картофелем или макаронами, чтобы дополнительно не нагружать пищеварительную систему.

"Кусок жареного мяса с картошкой – это вообще недопустимо для пожилого человека, потому что и молодой-то это переварит с трудом. Это очень большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт", – подчеркнула Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Может быть метеоризм, брожение, тяжесть в желудке. Все системы начнут работать с напряжением, потому что пойдет определенная интоксикация.

Лучше всего употреблять отварное мясо в виде котлет или тефтелей. Сочетать их следует с овощами, которые облегчат продвижение пищевого комка по желудочно-кишечному тракту, посоветовала врач. Кроме того, не стоит есть все с хлебом, подчеркнула Соломатина.

"Пельмени с хлебом, макароны с хлебом, каши с хлебом – многие пожилые едят именно так, потому что их так приучили. Они пережили голод, у них в детстве было мало продуктов. Чтобы сэкономить на еде, заполняли вот это все хлебом, потому что нужна была энергия. И потом у многих труд был не механизированный. Трудиться приходилось много, добираться до работы нужно было долго. Сейчас эта привычка есть хлеб со всеми продуктами осталась", – объясняет диетолог.

Однако такое сочетание вызывает скачок глюкозы в крови и в дальнейшем может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем, предупреждает эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Макароны сами по себе – там и так скачок глюкозы может быть, или каша, особенно манная, – такая гликемическая бомба. Если есть манную кашу с белым хлебом, да еще туда добавить сахар, варенье, тогда скачок глюкозы будет очень мощный. Вследствие этого будет набор лишнего веса. Дальше диабет, атеросклероз, повышение давления.

Кроме того, с углеводами не следует сочетать и молоко. Это тоже может вызвать резкий подъем сахара в крови, добавляет специалист.

"Молоко с хлебом, молоко с булкой – раньше такой перекус тоже был популярен. Это давало много калорий, особенно если молоко пожирнее. Но в молоке есть сахар – лактоза, в булке, в печенье тоже есть сахар. Много сахара употреблять не стоит", – заключила Соломатина.

Ранее россиянам порекомендовали не пить кофе с сахаром и сливками. По словам врача-диетолога, члена Национального общества диетологов РФ Анны Алехиной, такие сочетания добавляют дополнительную калорийность напитку. Также людям с диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит дополнять кофе выпечкой, поскольку это является дополнительным фактором риска для здоровья.



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