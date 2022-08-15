Диетолог назвала несочетаемые с кофе продукты

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Кофе не стоит сочетать с сахаром, сливками и сладкой выпечкой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национального общества диетологов РФ Анна Алехина.

"Сахар, сливки и сиропы добавляют дополнительную калорийность кофе, превращая обычный напиток в полноценный прием еды. А если у человека есть непереносимость лактозы, в таком случае необходимо заменить обычное молоко животного происхождения на растительное" , – посоветовала она.

Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует пить нефильтрованный кофе со сладкой выпечкой на основе маргарина, продолжила врач.





Анна Алехина врач-диетолог, член Национального общества диетологов Это дополнительный фактор риска для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, а также с метаболическим синдромом – с артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом и ожирением.

По словам диетолога, после кофе нельзя употреблять энергетические напитки в течение четырех-шести часов.

"В стандартной банке энергетического напитка объемом 0,33 литра содержится столько же кофеина, сколько в одной чашке крепкого кофе", – объяснила врач.





Анна Алехина врач-диетолог, член Национального общества диетологов Регулярное употребление энергетических напитков с кофе вызывает бессонницу, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, чувство тревожности и беспокойства. Энергетические напитки в целом не рекомендуется употреблять на постоянной основе, тем более в вечернее время.

Сочетание кофеина с алкоголем также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, увеличивает нагрузку на сердце. Поэтому после кофе не стоит пить и алкоголь в течение четырех-шести часов, говорит Алехина.

"Кофе возбуждает нервную систему, повышает артериальное давление, сужает сосуды. Спиртные напитки, наоборот, способствуют расслаблению нервной системы, снижению артериального давления, расширению сосудов. От двух совершенно противоположных действий сердечно-сосудистая и нервная системы пребывают в стрессовом состоянии, и это в целом негативно сказывается на работу всего организма", – заключила диетолог.

Ранее россиянам посоветовали выпить на завтрак стакан горячей воды с лимоном вместо кофе. По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Зухры Павловой, такой вариант будет полезнее для организма. Благодаря соку лимона он получит заряд энергии, а горячий напиток поможет привести в состояние тонуса все органы.

