Врач предупредил об опасности пива для мужчин

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Утверждение о том, что пить пиво в небольших количествах полезно, является всего лишь мифом, так как данный напиток – источник большого количества жидкости и лишних калорий, предупредил врач-диетолог Сергей Обложко. Об этом сообщает газета "Известия".

"Человек, который регулярно употребляет большое количество жидкости, может получить не только отеки, но и проблемы с сердцем. <...> Часто жидкие калории, которые в изобилии находятся в пиве, являются причиной набора веса, потому что часто человек не считает высококалорийные напитки за еду", – отметил специалист.

Он добавил, что у злоупотребляющих пивом мужчин часто встречается пивной живот. Это может привести к висцеральному ожирению, когда находящийся в брюшной полости жир окутывает внутренние органы. Такое ожирение, подчеркнул врач, является самым опасным в плане рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Кроме того, в пиве содержится большое количество фитоэстрогенов, добавил Обложко. Это вещества, напоминающие по химической структуре женские половые гормоны. Поэтому у мужчин, которые злоупотребляют данным напитком, может отмечаться снижение либидо.

Ранее диетолог Серена Пун рассказала, что при умеренном употреблении пиво может стать источником полезных для организма антиоксидантов. По ее словам, злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а хмель и ячменный солод включают в состав галловую кислоту, кверцетин и эпикатехин.