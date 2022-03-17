Ученые связали употребление вина со снижением риска диабета

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Американские ученые из Тулейнского университета выяснили, что употребление вина за обедом связано со снижением риска развития диабета, сообщает "Газета.ру".

Специалисты провели анализ записи самого большого хранилища генетических и медицинских сведений, где содержится информация о примерно 500 тысячах добровольцев.

Так, в ходе исследования ученые отобрали данные о более 312 тысячах человек, заявивших об употреблении спиртного. Выяснилось, что у 8 600 из них за 11 лет наблюдений развился диабет 2-го типа.

"Клинические исследования ранее показали, что умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, в том числе для метаболизма глюкозы. Однако оставалось неясным, влияют ли преимущества метаболизма глюкозы на снижение заболеваемости диабетом 2-го типа", – отмечается в сообщении.

По словам ученых, умеренное употребление спиртного (около бокала вина) во время еды оказалось связано на 14% с более низким риском развития данного заболевания. Кроме того, при более подробном изучении выяснилось, что риски снижаются при употреблении вина, а при употреблении пива или ликеров они растут.

Авторы подчеркнули, что в основном участники исследования были белокожими взрослыми европейского происхождения, в связи с этим на данный момент неизвестно, как вино может быть связано с диабетом у других групп людей.

Ранее диетолог и шеф-повар Серена Пун заявила о пользе пива при его умеренном потреблении. По мнению специалиста, этот напиток может стать еще одним источником антиоксидантов для организма. В частности, кверцетина, эпикатехина и галловой кислоты, которые имеются в составе ячменного солода и хмеля.

В свою очередь, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала гражданам не рассматривать пиво в качестве единственного источника антиоксидантов. По словам Кругловой, в пиве действительно содержатся витамины и антиоксиданты, но вред от его употребления превосходит пользу.

