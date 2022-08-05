Эндокринолог назвала напиток, которым лучше заменить утренний кофе

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Вместо кофе на завтрак будет полезнее выпить стакан горячей воды с лимоном. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Зухру Павлову.

Горячий напиток поможет привести органы в состояние тонуса, а лимонный сок даст необходимый заряд энергии.

Павлова порекомендовала россиянам отказаться от употребления чая и кофе за завтраком. По ее словам, в напитках содержится большое количество кофеина и других активных веществ, которые нежелательно вводить в организм с утра.

Также специалист посоветовала включить в утреннее меню яйца и творог. Второй подойдет для любителей плотных завтраков. Худеющим врач посоветовала отказаться от каши и мюслей на основе геркулеса, поскольку продукты могут быть слишком калорийны.

Полезнее будет съесть за завтраком яйцо всмятку, овощной салат и подсушенный хлеб. Это готовый прием пищи, состоящий из белков, витаминов и углеводов.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, почему опасно пропускать завтрак. В первую очередь это будет снижать психологическую привычку к питанию и сбивать режим приема пищи, говорит специалист. То есть человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз, отметил эксперт.