Эндокринолог назвала напиток, которым лучше заменить утренний кофе

Фото: depositphotos/Photoboyko
Вместо кофе на завтрак будет полезнее выпить стакан горячей воды с лимоном. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Зухру Павлову.
Горячий напиток поможет привести органы в состояние тонуса, а лимонный сок даст необходимый заряд энергии.
Павлова порекомендовала россиянам отказаться от употребления чая и кофе за завтраком. По ее словам, в напитках содержится большое количество кофеина и других активных веществ, которые нежелательно вводить в организм с утра.
Также специалист посоветовала включить в утреннее меню яйца и творог. Второй подойдет для любителей плотных завтраков. Худеющим врач посоветовала отказаться от каши и мюслей на основе геркулеса, поскольку продукты могут быть слишком калорийны.
Полезнее будет съесть за завтраком яйцо всмятку, овощной салат и подсушенный хлеб. Это готовый прием пищи, состоящий из белков, витаминов и углеводов.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, почему опасно пропускать завтрак. В первую очередь это будет снижать психологическую привычку к питанию и сбивать режим приема пищи, говорит специалист. То есть человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз, отметил эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: