Диетолог назвала суточную норму арбуза

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Арбуз лучше употреблять в качестве перекуса, отдельно от остальной еды. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, за один раз нельзя съедать более 200 граммов арбуза. Такую порцию можно употреблять до четырех раз в день.
Она пояснила, что калорийность арбуза – 25-27 килокалорий на 100 граммов. Это очень большая сахарная нагрузка.
Кроме того, диетолог предупредила, что некоторым категориям людей к употреблению арбуза нужно подходить с осторожностью. К этому относятся случаи, если есть песок или камни в почках, или если есть серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта.
Ранее сообщалось, что более 200 бахчевых развалов открылись на столичных ярмарках. Больше всего бахчевых доступны на межрегиональных ярмарках. Арбузы тут продают по цене от 37 до 150 рублей.
Начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова ранее объяснила, как выбрать наиболее спелый арбуз. Одним из признаков созревшей ягоды является ярко-желтое земляное пятно.
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