Россиянам рассказали, как выбрать спелый арбуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В мякоти созревшего арбуза не бывает нитратов, а один из признаков спелой ягоды – ярко-желтое земляное пятно. Об этом рассказала начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.
"Туда (в земляное пятно. – Прим. ред.) не поступает солнечный свет, а значит, там не вырабатывается хлорофилл – пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет. Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя", – приводит ее слова РИА Новости.
В Роскачестве отметили, что качественный плод внешне должен быть свежим, целым и чистым, при этом корочка в процессе созревания становится более матовой. Если речь идет о полосатых сортах, то по мере созревания арбуза полосы становятся более яркими и четкими, что свидетельствует о спелости ягоды.
Кроме того, звук спелого арбуза должен быть не глухим и не звонким, а гулким, напоминающим вибрацию. На корке не допускается большое количество дефектов, например побитостей, трещин и рубцов. По словам Котельниковой, через трещины на кожуре микроорганизмы легко достигают мякоти. Там они начинают активно размножаться, что может привести к отравлению у потребителей.
"Именно по этой причине не рекомендуется покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена, а также не стоит просить надрезать арбуз, чтобы попробовать или посмотреть цвет его мякоти", – предупредила специалист.
Накануне в Москве открылись более 200 точек продажи арбузов и дынь. Как рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в городе представлен широкий ассортимент бахчевых из Ростова, Волгограда, Узбекистана и Астрахани.
В Москве заработали более 200 бахчевых развалов
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