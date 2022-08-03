В Москве открылись более 200 точек продажи арбузов и дынь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице открылись более 200 точек продажи арбузов и дынь, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"По московской традиции в столице сразу после Дня десантника открылись бахчевые развалы. В этом году их примерно такое же количество, как и в предыдущие годы, – более 200", – сказал он.

Кроме того, Немерюк отметил широкий ассортимент бахчевых из Ростова, Волгограда, Узбекистана и Астрахани. По его словам, в среднем цены следующие:



1 килограмм арбуза – 45–50 рублей;

1 килограмм дыни – от 70 рублей.

Ранее эксперты комитета ветеринарии рассказали , как выбрать вкусный арбуз. Определить спелость ягоды можно с помощью твердой корки, которую невозможно проткнуть или поцарапать.

Один из самых популярных способов проверки арбуза на зрелость – постукивание – тоже работает, отметили специалисты. Это связано с тем, что при созревании мякоть арбуза становится более пористой. Именно поэтому звонкий звук при постукивании ягоды говорит о ее зрелости.

Кроме того, покупателям следует обращать внимание на плодоножку ягоды. Выбирать нужно арбуз с сухой или хрупкой плодоножкой, а также с желтым или оранжевым пятном – "щечкой". Оно образуется при соприкосновении ягоды с грунтом.