Эксперты рассказали, как выбрать вкусный арбуз

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выбрать спелый арбуз можно, опираясь на многие факторы. Например, определить спелость ягоды можно с помощью твердой корки, которую невозможно проткнуть или поцарапать. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии.

"Один из самых популярных способов проверки арбуза на зрелость – постукивание – тоже работает. Это связано с тем, что при созревании мякоть арбуза становится более пористой. Именно поэтому звонкий звук при постукивании ягоды говорит о ее зрелости", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, покупателям следует обращать внимание на плодоножку ягоды. Выбирать нужно арбуз с сухой или хрупкой плодоножкой, а также с желтым или оранжевым пятном – "щечкой". Оно образуется при соприкосновении ягоды с грунтом.

Ветеринарные специалисты проверяют арбузы на безопасность на основе анализа восприятий органов и чувств. При проверке ягоды необходимо обратить внимание на чистоту, отсутствие пятен и трещин и блеск кожуры. Качественный товар вдобавок к твердой кожуре имеет округлую и немного вытянутую форму.

Далее специалисты проверяют ягоды на нитраты. При выявлении арбузов с повышенным уровнем нитратов с продажи снимается вся партия.

"Сами по себе нитраты малотоксичны, но они превращаются в гораздо более опасные нитриты: – это происходит как в желудочно-кишечном тракте, так и в самих плодах. Поэтому чрезмерное употребление нитратов может привести к серьезному отравлению", – объяснили в пресс-службе.

После успешной проверки товар отправляют на реализацию. Покупатель может удостовериться в качестве арбуза, запросив соответствующий документ у продавца.

Сезон арбузов начнется в Москве с 3 августа. Проверку качества ягод в столице ежедневно проводят более 170 специалистов, что позволяет обеспечить безопасность горожан.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина включила арбузы в список продуктов, которые необходимо употреблять для профилактики болезней почек. Можно есть арбуз, который содержит достаточно много калия и способствует выведению жидкости из организма, обладает легким мочегонным эффектом. Ананас тоже обладает мочегонным эффектом, содержит бромелаин, который уменьшает воспаление, отметила врач.