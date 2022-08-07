Сезон арбузов начался на московских ярмарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 200 бахчевых развалов открылись на столичных ярмарках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Больше всего бахчевых доступны на межрегиональных ярмарках. Арбузы тут продают по цене от 37 до 150 рублей.
Всего предусмотрено 37 таких площадок. Тут можно приобрести семь сортов арбуза – "каристан", "талисман", "борчанский", "огонек", "кримсот свит", "астраханский" и "черный принц". На ярмарках выходного дня продаются сорта арбуза "холодок", "сахарный малыш" и "топ ган".
По информации ГБУ "Московские ярмарки", все арбузы и дыни перед продажей проверяют на наличие нитратов и радионуклидов. На прилавки не допускаются и продукты с надрезами или части фруктов.
Начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова ранее объяснила, как выбрать наиболее спелый арбуз. Одним из признаков созревшей ягоды является ярко-желтое земляное пятно.
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