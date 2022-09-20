Диетолог рассказала, чем опасно однообразное питание

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Однообразное питание может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, если постоянно употреблять одни и те же продукты, организм не будет получать все необходимые полезные для здоровья вещества. В результате у человека может развиться дефицит витаминов, микро- и макроэлементов, а также белков, жиров и углеводов.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Может быть слабость, утомляемость, повышенная подверженность всяким простудным заболеваниям как вирусной, так и бактериальной природы, общее снижение иммунитета.

Кроме того, у человека начинают ломаться ногти и выпадать волосы, добавляет эндокринолог.

"В общем все, что со знаком минус, будет у организма – это результат такой однобокой ограничительной диеты", – говорит Лазуренко.

Чтобы не испытывать недостатка в полезных веществах и чувствовать себя здоровым, важно питаться разнообразно, продолжает она. В рационе должно быть как можно больше различных продуктов. Дело в том, что вещества, содержащиеся в одной еде, могут отсутствовать в другой, объясняет врач. При этом рацион следует корректировать, исходя из потребностей организма.

"Человек должен питаться разнообразно с учетом белков, жиров, углеводов, которые нужны конкретно его организму с учетом его состояния, наличия каких-то заболеваний. Важно понимать, о ком идет речь. Это растущий организм, беременные или пожилые. Для каждой из этих категорий людей должен быть разнообразный и специфический тип питания, который подходит именно ему, конкретному человеку", – заключила Лазуренко.

Ранее врач общей практики Михаил Петрик рассказал, нужно ли ежедневно есть супы. Эксперт отметил, что от входящих в их состав мяса и овощей можно получить столько же пользы, даже если употреблять все без жидкости. Разница будет только в скорости насыщения, поскольку суп обладает большим объемом.

